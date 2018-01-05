Стало відомо, коли вийде фінальний сезон "Гри престолів"

Фінальний, восьмий за рахунком сезон серіалу "Гра престолів" вийде в 2019 році. Про це повідомив американський телеканал HBO, який займається виробництвом фентезі-саги.

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"Епічний фентезі-серіал "Гра престолів" повернеться з шестисерійним, восьмим і фінальним сезоном в 2019 році", - йдеться в повідомленні телеканалу.

За режисуру сезону будуть відповідати Девід Беніофф та Деніел Уайсс, а також Девід Наттер і Мігель Сапочник. Сценаристами стануть Беніофф та Уайсс, а також Каролін Страус, Френк Дульгер і Бернадетт Колфілд. Автор циклу романів "Пісня льоду і полум'я", за яким створено серіал, фантаст Джордж Мартін увійде до складу групи виконавчих продюсерів фінального сезону "Гри престолів".

Нагадаємо, серіал "Гра престолів" розповідає історію боротьби за владу на вигаданому континенті Вестеросі. Він очолює список найбільш значущих серіалів 2017 року за версією видання Variety, крім того сьомий сезон телесаги в 2017 року найчастіше скачували з піратських сервісів. За підсумками року Google в Україні "Гра престолів" опинилася в топ-10 найбільш популярних пошукових запитів.