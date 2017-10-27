Зірка "Гри престолів" зніметься в новому серіалі про НЛО

Ірландський актор Ейдан Гіллен, зірка «Гри престолів» і «Гострих козирків», затверджений на головну роль у телесеріалі «Синя книга», який продюсують не хто інший як Роберт Земекісі Джек Репк.

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Герой Ейдана Гіллен - астрофізик Джозеф Аллен Гайнек, який брав участь в американському проекті уряду з вивчення НЛО «Синя книга» в якості наукового консультанта. До літаючих тарілок і людей, які спостерігали їх у небі, він ставився вкрай скептично. Робота Хайнека полягала в тому, щоб фільтрувати розповіді очевидців, які прийняли за НЛО звичайне небесне явище.

Прем'єра «Синьої книги» відбудеться на телеканалі History, дата виходу першої серії уточнюється.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше актор серіалу прочинив завісу таємниці закінчення зйомок фіналу "Гри престолів".