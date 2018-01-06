У поліції назвали кількість правоохоронців, які охоронятимуть безпеку на Різдво
На Різдво понад 18 тисяч правоохоронців охоронятимуть безпеку біля храмів.
На Різдво безпеку та порядок біля храмів забезпечуватимуть понад 18 тисяч правоохоронців – поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії.
Про це "Українській правді" повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало.
Він зазначив, що серед поліцейських будуть вибухотехніки та кінологи.
Крім того в різдвяну ніч вулиці населених пунктів та автошляхи додатково патрулюватимуть понад 6 тисяч поліцейських та військовослужбовців НГУ.
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За попередіми даними, у святкових богослужіннях з нагоди Різдва візьмуть участь майже 5 мільйонів громадян.
Найбільш масові заходи відбудуться у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Дніпропетровській областях.
Раніше поліцейські обстежили відомі храмові споруди на наявність вибухонебезпечних предметів.