У поліції назвали кількість правоохоронців, які охоронятимуть безпеку на Різдво

На Різдво безпеку та порядок біля храмів забезпечуватимуть понад 18 тисяч правоохоронців – поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії.

Про це "Українській правді" повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало.

Він зазначив, що серед поліцейських будуть вибухотехніки та кінологи.

Крім того в різдвяну ніч вулиці населених пунктів та автошляхи додатково патрулюватимуть понад 6 тисяч поліцейських та військовослужбовців НГУ.

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За попередіми даними, у святкових богослужіннях з нагоди Різдва візьмуть участь майже 5 мільйонів громадян.

Найбільш масові заходи відбудуться у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Дніпропетровській областях.

Раніше поліцейські обстежили відомі храмові споруди на наявність вибухонебезпечних предметів.