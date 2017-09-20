ЗНО-2018: у Міносвіти назвали дати реєстрації та розклад

У Міносвіти визначили дати реєстрації та розклад проведення ЗНО в наступному році, повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

Так, реєстрація осіб для участі в ЗНО триватиме з 6 лютого до 19 березня 2018 року. Змінювати реєстраційні дані учасники зовнішнього незалежного оцінювання зможуть до 2 квітня 2018 року.

До 30 квітня 2018 року зареєстровані учасники отримають на своїх інформаційних сторінках запрошення-перепустки, де буде зазначено час і місце проведення тестувань. Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання триватиме з 22 травня до 23 червня.

Тестування з математики відбудеться 22 травня, української мови і літератури – 24 травня, іспанської, німецької, французької мов – 29 травня, англійської мови – 1 червня, біології – 4 червня, історії України – 6 червня, географії – 8 червня, фізики – 11 червня, хімії – 13 червня.

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«Графік проведення додаткової сесії зовнішнього незалежного оцінювання буде оприлюднений до 30 квітня 2018 року. Реєстрація для участі в додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання окремих категорій осіб, які не мали змоги зареєструватися в основний період (учасники антитерористичної операції, особи з окупованого Криму та неконтрольованих територій Донбасу), триватиме з 3 до 21 травня 2018 року», - йдеться у повідомленні.

Інформація про результати основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання з усіх навчальних предметів буде розміщена на інформаційних сторінках учасників тестування до 21 червня 2018 року.

Результати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури, іноземних мов, математики, біології будуть оголошені до 15 червня, з історії України, географії, фізики, хімії – до 21 червня.

Як повідомляв УНІАН раніше, під час цьогорічної вступної кампанії найбільш популярними серед вступників на бакалаврат були спеціальності «Філологія», «Право» та «Менеджмент». На них було подано відповідно 85,526 тис., 74,055 тис. і 59,393 тис. заяв. Також серед лідерів – «Медицина», «Комп’ютерні науки», «Туризм», «Середня освіта», «Психологія» і «Економіка» (від 46 тис. до 40 тис. заяв).