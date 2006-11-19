У Харкові пустять з молотка Сонячну систему

На благодійному «астрономічному» аукціоні у Харкові буде продано право назвати одну з малих планет Сонячної системи.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, чиє ім’я матиме ця планета, стане відомо на черговому благодійному аукціоні «Ренесанс», що відбудеться 1 грудня цього року.

Аукціон буде присвячений 200-річчю інституту астрономії Харківського національного університету ім.В.Каразіна, а кошти, виручені від продажу лотів, будуть направлені на відновлення обсерваторії інституту.

Голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ, якому належить ідея проведення «Ренесансів», запросив усіх меценатів, небайдужих до історії Харкова, до історії розвитку науки міста, взяти участь у цьому аукціоні.

За словами А.АВАКОВА, серед запропонованих лотів - осколки небесних тіл, раритетні речі, пов`язані з історією астрономії тощо. Також у вигляді лоту - подання до Міжнародного Астрономічного Союзу щодо найменування однієї із малих планет Сонячної системи на честь особи, яка зробить значний благодійний внесок.