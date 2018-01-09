"Штаб русского мира": націоналісти оголосили про продовження блокади Києво-Печерської лаври

Активісти громадської організації "С14" мають намір продовжити акції, спрямовані проти Української православної церкви Московського патріархату; Києво-Печерська лавра буде центральною локацією таких акцій.

"Наші наступні акції будуть більш масштабними і більш тривалими. Можливо, у форматі блокади або якогось іншого цікавого креативу", - розповів "Обозревателю" координатор С14 Маркіян Яциняк.

За його словами, можливо, будуть й інші об'єкти, але лавра – "головний "штаб", звідки поширюють свої ідеї "русского мира".

"Це знакове, символічне місце – під час Євромайдану саме там ховалися "тітушки", там зберігали зброю. У січні 2014 року туди приїжджав російський офіцер Гіркін для участі в "хресній ході", - пояснив активіст.

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Відповідаючи на питання, як в "С14" бачать шляхи вирішення проблеми наявності релігійного ресурсу противника на території України, Яциняк сказав: "На державному рівні має бути чітко позначено: УПЦ МП - це філія російської православної церкви. Необхідно називати речі своїми іменами. Одночасно необхідно працювати з людьми, роз'яснювати їм, щоб вони розуміли, яку вони відвідують церкву".

Водночас активіст переконаний, що Києво-Печерська лавра повинна бути українською. Крім того, вважає він, туди повинні бути допущені всі православні конфесії без обмежень, УПЦ МП не має права монополізувати святиню.

Як повідомляв УНІАН, 8 січня в Києві націоналісти проводили акцію біля в'їзду в Києво-Печерську лавру. Мітингувальники протестували проти відмови священиків УПЦ МП відспівувати загиблих українських бійців і громадян, яких хрестили не в храмах УПЦ МП.