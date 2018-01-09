На Житомирщини вже обладнали 7 медіатек - ОДА

15:23, 09 січня 2018
Суспільство
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Сьогодні в області функціонує сім медіатек – п'ять у Житомирі, і по одній - у Хорошівській та Гришковецькій гімназіях. 

Медіатека – це простір для навчання, роботи та спілкування з використанням інноваційних технологій / фото oda.zt.gov.ua

Житомирщині, за оперативними даними, у школах вже обладнали сім сучасних медіатек та у двох школах ведуться такі роботи.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської облдержадміністрації  з посиланням на дані управління освіти і науки ОДА.

Там розповіли, що сьогодні в області функціонує сім медіатек – п'ять у  Житомирі,  і по одній - у Хорошівській  та   Гришковецькій гімназіях. Наразі  роботи з облаштування тривають у Романівській та Коростишівській гімназіях.

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До кінця цього навчального року планується переобладнати шкільні бібліотеки у медіатеки у 20 загальноосвітніх навчальних закладах області. Вартість типового проекту облаштування медіатеки в навчальному закладі із врахуванням будівельних робіт складає 400  тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, відповідно до Меморандуму про співпрацю з розвитку інклюзивного середовища, підписаного між Благодійним фондом Порошенка та Житомирською обласною державною адміністрацією, в області у 2017 році розпочато роботу з реалізації проекту реконструкції шкільних бібліотек у сучасні медіатеки.

Створення сучасної шкільної бібліотеки – медіатеки є частиною системних якісних змін у наданні освітніх послуг. Медіатека – це простір для навчання, роботи та спілкування з використанням інноваційних технологій.

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Теги: #медіатека школі житомирщині