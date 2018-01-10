В Одесі націоналісти наклейками застерегли відвідувачів храмів УПЦ МП від "вірусу русского мира"

В Одесі проукраїнські активісти обклеїли храми УПЦ Московського патріархату листівками зі словами: «Обережно, Московський патріархат!», із зазначенням відстані до столиці Російської Федерації. Як передає кореспондент УНІАН, про це у Facebook повідомив екс-лідер одеського осередку «Правого сектора» Сергій Стерненко.

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«В Одесі група небайдужих громадян відвідали низку філій ФСБ, що маскуються під храми УПЦ МП і видозмінили зовнішній вид при вході до них. Для інформування одеситів були розклеєні наклейки, які вказують приналежність установ і відстань до головного управління ФСБ (МП) у м. Москві, РФ. Обережно! Московський патріархат вбиває!» - написав Стерненко.

Він підкреслює, що «відвідування будівель зазначеної структури може призвести до вати головного мозку».

«Будьте уважні і обережні при спілкуванні з вербувальними агентами, що видають себе за священиків, - серед них багато носіїв вірусу «русского мира», - попереджає активіст.

Нагадаємо, ввечері 8 січня члени організації С14 блокували в'їзд до Києво-Печерської лаври. Після цього вони заявили, що наступні їхні акції будуть більш масштабними і більш тривалими, можливо, у форматі блокади.