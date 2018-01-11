Священик УПЦ МП, якого сварили за українську мову, покинув служіння церкві

Виступ ієрея Української православної церкви Московського патріархату Анатолія (Ревтова) українською мовою 10 січня спричинив скандал на зборах Запорізької єпархії. Після цього він вирішив перестати служити цій церкві. Про це порталу Depo.Запоріжжя розповів сам священик.

Збори відбувалися у Свято-Покровському кафедральному соборі за участю представників всіх парафій єпархії (священиків та мирян) та під головування митрополита Луки.

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Серед інших тем на зборах обговорювали вчинки Анатолія, а саме його гострі коментарі у соцмережах з критикою проросійського курсу УПЦ МП (зокрема у світлі скандалу після відмови священика цієї церкви відспівувати "неправильно хрещену" загиблу дитину). Висловити свою позицію Анатолію не дали - його перервали, бо почав говорити українською мовою.

"Люди, миряни, одразу як закричали: "Говорите на русском". Я їм кажу: українська - моя державна мова. А потім до мене підбігає секретар єпархії, каже: "Ты когда к нам пришел 4 года назад, ты говорил на русском". Кажу йому: "Але після того ваша держава напала на мою державу. Люди змінюються, я змінився". Вони (парафіяни - Ред.) кричали, штовхалися, думав, ще й поб'ють", - розповів священик. Після цього він пішов зі зборів.

Анатолій додає, що тепер твердо вирішив: продовжувати служіння в УПЦ МП він не зможе. Його проукраїнські погляди вже давно призводили до непорозумінь з іншими членами єпархії.

"Ця церква не є українською. Вона використовує гроші України, заробляє на ній, і водночас ненавидить її. Яка це українська церква, якщо в ній ікона царя висить? Я єдиний в єпархії служив українською - півтора роки поспіль. Один раз я намагався почати проповідь українською, іншим разом просто говорив нею з людьми в соборі - обидва рази настоятель мене за це сварив - мовляв, тебе тут ніхто не зрозуміє", - пояснює чоловік.

Крім того, священики іноді висловлювали невдоволення поїздками Анатолія на Донбас до українських військових та його співпрацею з волонтерами. А сьогоднійшні події стали для нього "останньою краплею".

Як повідомлялося, раніше у Запоріжжі священики Московського патріархату відмовилися відспівувати дитину через те, що хлопчик був хрещений в Київському патріархаті. В кількох українських містах обурені діями священиків Московського патріархату активісти на знак протесту несли під церкви цієї конфесії дитячі іграшки.

У Запоріжжі в одному з храмів у ході такої акції охоронець спочатку став виштовхувати дівчат, а пізніше викликав невідомих (імовірно з "бойового крила" єпархії - організації "Радомір", "бійців" якої називають "православними тітушками"), які побили ще двох учасників флешмобу, зокрема учасника АТО.