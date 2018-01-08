"Кубло російського окупанта": під вінницьку єпархію УПЦ МП принесли труну та дитячі іграшки (фото)

У Вінниці, біля будинку Вінницької єпархії УПЦ Московського патріархату влаштували акцію в рамках флешмобу "Принеси ляльку".

Як повідомляє місцеве видання "20 хвилин", участь в акції взяли 10 людей, які розмістили на паркані плакати і поклали біля нього дитячі іграшки, а також труну.

На труні, яку залишили біля паркану, активісти написали "Кубло російського окупанта".

За словами активістів, які зібралися під стінами єпархії, акція присвячена трагічним подіям, які відбулися в Запоріжжі, і проходить у багатьох містах країни.

"У Вінниці ми вирішили провести цю акцію під стінами єпархії. На жаль, сьогодні вихідний і до нас вийшов тільки охоронець. Але він узяв у нас велику ляльку. Обіцяв передати владиці. Цією акцією ми хотіли показати, що ситуація, що склалася в Запоріжжі, не вписується в жодні рамки. Як це можливо, що вже на цвинтарі священик відмовляється відспівувати маленького янгола?" - зазначила співорганізаторка акції Юлія Піскунова.

Читайте такожВідмова священника відспівувати дитину: боєць АТО розповів подробиці побиття біля церкви УПЦ МП у Запоріжжі

Як повідомляв УНІАН, акція #принеси_ляльку почалася у Запоріжжі після трагедії, яка трапилася 31 грудня. 39-річний чоловік відчинив вікно на 8 поверсі та вистрибнув з нього. Якраз у цей момент із під'їзду виходили батько з дворічним сином. Самогубця впав прямо на хлопчика. Врятувати малюка медики не змогли.

Служитель Української православної церкви Московського патріархату, запрошений ритуальною службою, прямо під час поховання відмовився відспівувати дворічну дитину. Причина такого рішення - дитина хрещений священиками Київського патріархату.

Також її відмовилися відспівувати і в іншому храмі, тому це зробив служитель Київського патріархату.