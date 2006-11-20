На Хмельниччині у камері для фруктів знайшли два трупи
09:42, 20 листопада 2006Суспільство
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Проводиться розслідування
У смт Чорний Острів Хмельницької області на території складів для зберігання фруктів у герметичній камері без ознак життя виявлено тіла двох чоловіків.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, інформація про виявлення чоловіків надійшла до Головного управління МНС у Хмельницькій області 19 листопада о 20.20/
За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.
На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС України в Хмельницькій області.
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