На Хмельниччині у камері для фруктів знайшли два трупи

У смт Чорний Острів Хмельницької області на території складів для зберігання фруктів у герметичній камері без ознак життя виявлено тіла двох чоловіків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, інформація про виявлення чоловіків надійшла до Головного управління МНС у Хмельницькій області 19 листопада о 20.20/

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС України в Хмельницькій області.