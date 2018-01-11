Адвокати доньки Ноздровської: у нас є дуже багато запитань до слідства

Адвокати доньки вбитої правозахисниці Ірини Ноздоровської заявляють, що багато обставин, на які посилається слідство, між собою не узгоджуються.

Як передає кореспондент УНІАН, про це захисники потерпілої Анастасії Ноздровської – Таміла Ульянова та Олександр Панченко – заявили сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Багато тих обставин, на які посилається слідство, які вони відкривають і доносять до суспільства – вони самі між собою не узгоджуються. У нас виникли запитання не через те, що ми віримо чи не віримо, що Юрій Россошанський міг вчинити зазначене вбивство. У нас сумніви виникли після того, коли отримана нами під час здійснення певних процесуальних дій, з тою ж Анастасією, інформація і обставини почали повністю суперечити тим обставинам, які почали надаватися слідством як обґрунтування вини Россошанського», - сказав Панченко.

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Водночас, за словами, Ульянової, наразі в наданих адвокатам для ознайомлення матеріалах кримінальної справи не міститься інформації про опрацювання інших версій вбивства, які були позначені після спілкування слідчих з донькою Ноздровської. Адвокат зауважила, що тому незрозуміло, опрацьовувались вони взагалі чи ні.

«Мені не зрозуміло, чому нас не допускають до матеріалів справи. Можливо, щоб ми не побачили якохось деталей чи суперечностей, чи помилок в слідстві. Можливо потрібен слідству якийсь період для того, щоб все це правильно оформити і підтягнути до тієї версії, яку вони нам сьогодні показали. У нас є дуже багато запитань до слідства», - зазначила Ульянова.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 січня, Анастасія Ноздровська закликала правоохоронців надати її адвокатам доступ до всіх матеріалів справи про вбивство її матері. За словами доньки, її представникам надали лише 10-15% матеріалів провадження.

Також Анастасія Ноздровська заявила, що не вірить в основну версію поліції про вбивство її матері – що її вбив Юрій Россошанський, батько Дмитра Россошанського, засудження якого добилась у суді Ірина Ноздровська.

Довідка УНІАН. 1 січня тіло 38-річної Ірини Ноздровської, жительки селища Демидів Вишгородського району Київської області, яка зникла 29 грудня, виявили в місцевій річці.

Ноздровська вела справу про загибель своєї сестри Світлани Сапатинської, яку збив автомобілем племінник екс-голови Вишгородського райсуду Дмитро Россошанський. За словами журналістки Анни Молчанової, Ноздровській погрожували родичі винуватця ДТП.

Кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України розслідує Вишгородський відділ поліції Головного управління Нацполіції в Київській області.

8 січня за підозрою у вбивстві Ноздровської було затримано батька Дмитра Россошанського – Юрія Россошанського. 9 січня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 діб (до 8 березня включно) без можливості внесення застави.

10 січня перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін заявив, що на тілі вбитої було виявлено ДНК Юрія Россошанського.