Польська компанія пояснила вибір синьо-жовтої уніформи для українців

Польська компанія офіційно прокоментувала звинувачення у дискримінації через синьо-жовту форму для українців.

Компанія Lіndab оприлюднила повідомлення, в якому пояснила, що колір уніформи ніяк не пов'язаний з національною приналежністю робітників. Сині брюки носять всі робітники фірми, а жовті футболки носять ті працівники, які не говорять польською мовою, незалежно від національності.

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"З моменту впровадження нової системи всі співробітники, які не розмовляють польською, носять жовті футболки, а працівники, які можуть допомогти з перекладом - помаранчеві. Вибір кольорів не був продиктований прихованими підтекстом", - йдеться у повідомленні.

У компанії зазначили, що така система є методом "забезпечення ефективності та безпеки на робочому місці", адже "ситуація, при якій є незрозумілим, хто яку мову використовує і чи розуміє надану інформацію, може становити загрозу для життя і здоров'я".

У компанії занепокоєні звинуваченнями на їх адресу, тому пояснюють, що навіть у їх Кодексі поведінки зазначено, що "працівники повинні поважати походження та відмінні погляди колег, клієнтів та інших осіб, а також не повинні дискримінувати чи переслідувати будь-якого працівника або кандидата на підставі расової, статевої, релігійної, національної приналежності чи сексуальної орієнтації".

Як повідомляв УНІАН, польський обмбудсмен Адам Боднар заявив про намір перевірити фірму, щоб з'ясувати чи мають такі дії дискримінаційний характер.