У Польщі перевірять завод, де працівників-українців змусили носити синьо-жовту уніформу

Справою українських працівників компанії Lindab під Варшавою, яка зобов’язала співробітників-українців носити іншу форму, ніж поляки, зайнявся польський омбудсмен.

Про це повідомляє варшавське регіональне видання "Виборчої", передає "ЄвроПравда".

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Леслав Новацкі, директор підрозділу із трудового права і соціального захисту в офісі польського уповноваженого з прав людини повідомив, що омбудсмен Адам Боднар звернеться до інспекції праці Польщі для проведення перевірки на підприємстві Lindab під Варшавою, оскільки вимоги до українців "можуть мати дискримінаційний характер".

Після проведення перевірки офіс польського омбудсмена прийме рішення про подальші дії.

Як повідомляв УНІАН, міжнародна компанія Lindab, яка має виробничі потужності під Варшавою, зобов'язала співробітників-українців носити одяг в кольорах національного прапора, у зв'язку з чим зіткнулася із звинуваченнями в дискримінації.