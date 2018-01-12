Зброя і пропаганда: СБУ прийшла з обшуками до "бойового крила" УПЦ МП в Запоріжжі (фото)

11 січня 2017 року співробітники Служби безпеки України у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 161 Кримінального кодексу України, у Запоріжжі провели санкціоновані обшуки у представників сумнозвісної проросійської громадської організації «Союз православный «Радомир».

Як повідомляє відомство на своєму офіційному сайті, оперативники спецслужби вилучили незареєстровану автоматичну вогнепальну і холодну зброю, значну кількість набоїв, медалі «патріот Росії», проросійську символіку вказаної організації, роздруківки з текстами антиукраїнського змісту.

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«Попередньо встановлено і задокументовано, що ГО «Радомир» надавала так звані «охоронні послуги» Запорізькій Єпархії Української православної церкви. Окремі представники останньої порушують рівноправність громадян, чим створюють передумови для міжетнічних та міжконфесійних конфліктів. Вони також виправдовують агресивні дії РФ по відношенню до України. Тривають слідчі дії», – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 31 грудня 2017 року у Запоріжжі 39-річний чоловік заподіяв собі смерть, вистрибнувши з вікна на 8-му поверсі будинку. У той момент з під'їзду виходили батько з дворічним сином. Самогубця впав прямо на хлопчика. Врятувати малюка медики не змогли.

Попрощатися з дитиною прийшли десятки людей, але священик, якого запросила ритуальна служба, відмовився відспівувати загиблого. Про це він повідомив батькам просто перед похованням – коли дізнався, що дитину хрестили у церкві УПЦ Київського патріархату. Дитину таки відспівали. Священик УПЦ КП, якого встигли знайти батьки, приїхав на похорон з іншого кінця міста.

Після цього небайдужі громадяни приносили до храмів УПЦ МП ляльки на знак солідарності з батьками дитини, яку відмовився відспівувати священик.

6 січня у Запоріжжі невідомі в масках неподалік храму УПЦ МП побили учасника АТО, який приніс ляльку.

За даними ЗМІ, громадські активісти звинуватили у побитті учасника АТО членів організації "Радомир", які фактично здійснюють охоронні функції на масових заходах УПЦ МП у Запоріжжі.

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом побиття військовослужбовця.