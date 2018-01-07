Відмова священника відспівувати дитину: боєць АТО розповів подробиці побиття біля церкви УПЦ МП у Запоріжжі

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом побиття учасника АТО під церквою Московського патріархату у Запоріжжі, йдеться у сюжеті ТСН.

6 січня потерпілий Олександр разом із товаришем приніс іграшку під храм. Подібні акції зараз відбуваються по всій Україні на знак солідарності з батьками дитини, яку священики відмовились відспівувати, бо дитину хрестили в церкві Київського патріархату.

За словами Олександра, охоронець церкви одразу прибрав іграшку, а коли його запитали "Чому?", почав кудись телефонувати. Одразу після цього вже інша людина з храму запропонувала бійцям поговорити за територією церкви. А вже за кілька хвилин на них напали невідомі. За словами постраждалих, нападники діяли блискавично.

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"Підлітає мікроавтобус, підбігають двоє в масках і бронежилетах, без розпізнавальних знаків, але з хорошою виправкою. Нічого не кажучи, просто підбігли, перцевий балончик в обличчя до упору і почали просто забивати. Буквально там секунд 10-15, ми вже впали, вони розвернулися і зникли в невідомому напрямку", - розповів Олександр.

Напад відбувся за півсотні метрів від церкви, поміж торговельних контейнерів, де немає жодних камер спостереження.

Олександр не показує обличчя, бо служить в одному зі спеціалізованих армійськіх підрозділів. Вже завтра він мав повертатись на передову, але тепер має затриматися у лікарні - зламану руку мають оперувати.

Громадські активісти звинувачують у побитті членів організації "Радомир", які фактично здійснюють охоронні фукції на масових заходах Московського патріархату у Запоріжжі. Натомість панотці свою причетність до інциденту спростовують.

"Я дуже засмучений, що це сталося не тільки у ввіреному мені храмі, а й взагалі, що це сталося", - сказав настоятель церкви отець Леонід, додавши, що хлопці з "Радомиру" не є прихожанами його храму.

Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження, однак писати заяву до поліції постраждалий відмовляється, посилаючись на специфіку своєї роботи. За словами поліцейських, це значно ускладнює розслідування. Адже окрім слів волонтерів, жодних підтверджень інциденту в них немає.

Водночас волонтери налаштовані рішуче. У понеділок до вирішення ситуації обіцяють долучитись ветерани АТО. Вони теж шукатимуть нападників. Храми бійці не чіпатимуть.

Як повідомляв УНІАН, акція #принеси_ляльку почалася у Запоріжжі після трагедії, яка трапилася 31 грудня. 39-річний чоловік відчинив вікно на 8 поверсі та вистрибнув з нього. Якраз у цей момент із під'їзду виходили батько з дворічним сином. Самогубця впав прямо на хлопчика. Врятувати малюка медики не змогли.

Служитель Української православної церкви Московського патріархату, запрошений ритуальною службою, прямо під час поховання відмовився відспівувати дворічну дитину. Причина такого рішення - дитина хрещений священиками Київського патріархату.

Також її відмовилися відспівувати і в іншому храмі, тому це зробив служитель Київського патріархату.