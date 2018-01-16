Це боротьба за уми і серця: посол США виступила за відновлення соцвиплат мешканцям окупованого Донбасу

Українська сторона має у повному обсязі відновити соціальні виплати громадянам України, що знаходяться на окупованих територіях, вважає Посол США в Україні Марі Йованович.

Відповідну заяву дипломат зробила в інтерв’ю «РБК-Україна», відповідаючи на питання журналіста.

«Ми так вважаємо. Люди опинилися по різні боки лінії зіткнення через примху долі. Уявіть собі, є люди які знаходяться буквально поруч з лінією з того чи іншого боку. Чому люди з однієї зі сторін повинні втратити пенсії, інші соціальні виплати? Адже вони є такими самими громадянами України», - зазначила Йованович.

На переконання посла, якщо трапляються випадки шахрайства та нецільового використання відповідних коштів, способи розв’язання таких проблем є.

Читайте такожВ уряді прогнозують зростання пенсій у 2019 році на 20%«Окрім того, що така соціальна допомога важлива для конкретних громадян і конкретних родин, можна подивитися на це і з ширшої, національної перспективи. Адже саме таким способом український уряд може продемонструвати, що він вважає українськими громадянами усіх людей, у тому числі тих, які через примху долі опинилися не з тої сторони контактної лінії, і буде робити все, щоб забезпечити їх підтримкою», - наголосила дипломат.

Йованович зазначає, що для України важливо прямо зараз продемонструвати, що російська пропаганда стосовно того, що Україна не піклується про людей на сході, є неправдивою.

«Це важливо на майбутнє для перспектив реінтеграції цих районів. Боротьба за уми і серця - це один із найважливіших аспектів того, що відбувається на сході зараз», - підсумувала вона.

Нагадаємо, у лютому минулого року міністр соціальної політики України Андрій Рева заявив, що Київ не зможе відновити соціальні виплати на непідконтрольних йому територіях Донбасу, допоки не будуть виконані перші сім пунктів мінських угод.

Він нагадав: щоб отримати українські пенсії, необхідно зареєструватися на вільній від сепаратистів території. За його словами, минулого року СБУ виявила 460 тисяч людей, які отримували виплати як внутрішньо переміщені особи, але жодного разу не перетинали лінію розмежування. Після проведеної верифікації 160 тисяч так і не ідентифікували.