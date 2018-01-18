Постачальник військового спорядження "ДНР" приїхав відпочивати на Прикарпаття і був затриманий

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою затримали на Івано-Франківщині бізнесмена, який виготовляв та постачав військове спорядження терористичній організації «ДНР».

Як повідомила кореспонденту УНІАН прес-секретар Управління СБУ в Івано-Франківській області Марія Римар, затримання відбулося вчора, 17 січня.

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«Правоохоронці встановили, що уродженець Маріуполя останнім часом проживав у тимчасово окупованому Донецьку. Він зареєстрував за псевдозаконодавством окупантів комерційну структуру, яка брала участь у забезпеченні військовим спорядженням та амуніцією незаконних збройних формувань так званої «ДНР», - зауважила прес-секретар.

Співробітники спецслужби задокументували, що зловмисник отримував сировину та комплектуючі з Російської Федерації через закриті Україною пункти прикордонного пропуску. Він повністю сплачував усі «податки» до фейкових структур бойовиків, гроші від яких йшли на фінансування незаконних збройних формувань терористів.

Оперативники СБУ затримали спільника терористів у готельному номері на території одного з туристичних комплексів Прикарпаття, куди він приїхав на відпочинок.

Зловмиснику оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ст. 258-5 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно у Львові СБУ викрила адміністратора антиукраїнських груп у соцмережах.