"Їздив в школу на іномарці і приносив травмат": з'явилися подробиці про життя харківського мажора, який збив підлітка

У соцмережах з'явилися подробиці з життя 18-річного Тиграна Енгібаряна, який насмерть збив підлітка на пішохідному переході.

В патрульній поліції кажуть, хлопця знають давно і не з кращого боку. Про це розповіла на своїй сторінці в Facebook патрульна Ляна Теремкова.

«Тигран відомий багатьом патрульним і, на жаль, я не знаю поліцейського, який сказав би, що Тигран добре вихований! Дуже часто він приїжджав на допомогу своїм друзям, які потрапляли в ДТП і намагався "вирішити", хвалився своїми зв'язками і татом», - сказано в повідомленні.

За словами дівчини, юнак відрізнявся особливостями поведінки ще в школі.

«Ще в школі Тиграна покривали і мабуть схвалювали його поведінку вчителя! Так як хлопець сміливо погрожував однокласникам ножем і постійно носив у школу травматичну зброю! За словами знайомого Тиграна, з яким він навчався в одній школі, хлопчик з 10 класу приїжджав в школу на автомобілі, яким, власне, він і керував», - пише патрульна.

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Теремкова уточнює, що хлопець отримав водійське посвідчення в грудні 2017 року, хоча машину водить давно.

"Також є інформація про те, що Тигран знаходився в автомобілі за кермом якого сидів син знаменитого оперного співака (Хафіза Сиддика), хлопці не посоромилися знести п'ять секцій паркану на пр. Науки", - написала вона.

Теремкова додала, що на даний момент говорять, що зараз думки розділилися з приводу зброї - кажуть, не справжня і наче це був жарт.

"Поки я схиляюся до того, що можливо і жарт! Два однокласника дають різну інформацію. Але в школу з 10 класу на машині приїжджав", - зазначила вона.

Як повідомляв УНІАН, 16 січня в Харкові на Салтівському шосе водій автомобіля Toyota смертельно травмував 17-річного пішохода і зник з місця події. Згодом поліцейські затримали підозрюваного у скоєнні ДТП. Ним виявився 18-річний харків'янин.

Суд заарештував Енгібаряна - він буде перебувати під вартою без можливості внесення застави 60 діб.