У Харкові суд заарештував 18-річного мажора, який на смерть збив підлітка

У Харкові суд взяв під варту Тіграна Енгібаряна, який на пішохідному переході на смерть збив 17-річного підлітка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, відповідне рішення сьогодні, 18 січня, ухвалив Київський райсуд Харкова.

За відомостями прокуратури, Енгібарян перебуватиме під вартою без можливості внесення застави 60 діб.

Представники держобвинувачення під час засідання наголосили, що підозрюваний може переховуватися від слідства, адже після збиття підлітка втік з місця скоєння ДТП.

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В прокуратурі також зазначили, що водію було оголошено підозру за ч.1 ст.135 ККУ (залишення в небезпеці) та за ч.2 ст.286 ККУ (порушення правил дорожнього руху, що спричинило загибель людини).

Сам Енгібарян під час засідання вину визнав, однак не погодився із обранням запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як повідомляв УНІАН, 16 січня у Харкові на Салтівському шосе водій автомобіля Toyota смертельно травмував 17-річного пішохода та втік з місця пригоди.

Згодом поліцейські затримали підозрюваного у скоєнні ДТП. Ним виявився 18-річний харків’янин.