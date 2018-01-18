У київській поліклініці почали торгувати ковбасою (фотофакт)

У коридорі однієї з київських поліклінік відкрилася точка з продажу ковбаси і сиру.

Про це у своєму Facebook повідомила журналістка Ольга Ситник.

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За словами журналістки, подібне ноу-хау можна зустріти в поліклініці №3, яка знаходиться на Дорогожичах.

Користувачі у коментарі до публікації повідомили, що аналогічні "магазинчики", в яких торгують навіть біляшами є і в інших місцях і навіть в дитячих поліклініках.

Як повідомляв УНІАН, половина кіосків з фаст-фудом в Києві працюють з порушеннями. Найбільше порушень було виявлено в салатах, фарші, м'ясі, ковбасах і молочної продукції.