У київській поліклініці почали торгувати ковбасою (фотофакт)
19:28, 18 січня 2018Суспільство
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Користувачі у коментарях повідомили, що аналогічні "крамнички" є і в інших місцях, навіть у дитячих поліклініках.
Імпровізований магазин знаходиться в поліклініці на дорогожичах / Facebook Ольга Ситник
У коридорі однієї з київських поліклінік відкрилася точка з продажу ковбаси і сиру.
Про це у своєму Facebook повідомила журналістка Ольга Ситник.
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За словами журналістки, подібне ноу-хау можна зустріти в поліклініці №3, яка знаходиться на Дорогожичах.
Користувачі у коментарі до публікації повідомили, що аналогічні "магазинчики", в яких торгують навіть біляшами є і в інших місцях і навіть в дитячих поліклініках.
Як повідомляв УНІАН, половина кіосків з фаст-фудом в Києві працюють з порушеннями. Найбільше порушень було виявлено в салатах, фарші, м'ясі, ковбасах і молочної продукції.
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