Половина кіосків з фаст-фудом в Києві працюють з порушеннями

У Києві кожна друга точка швидкого харчування (МАФи, точки пересувної торгівлі) працює з порушеннями.

Про це повідомив начальник Головного управління Держспоживслужби в Києві Олег Рубан, передає прес-служба відомства.

"Встановлено, що з порушеннями працюють кожен другий заклад громадського харчування (МАФ, пересувна торгівля), кожен п'ятий заклад громадського харчування (кафе, ресторани, харчоблоки), кожна десята торгова мережа (супермаркети, магазини) і кожне двадцяте виробництво, переробний цех", - повідомили в Держспоживслужбі .

У відомстві підкреслили, що часто фіксуються порушення термінів та умов зберігання продуктів харчування, відсутність супровідних документів, порушення термінів проходження медичного огляду або фальсифікація такого огляду.

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Разом з цим лабораторні дослідження виявили найбільше порушень в салатах (56%), фарші (23,5%), м'ясо птиці (18,6%), ковбаси (14,1%), молочної продукції (13 4%), шашличної продукції (11,2), баранині (9,6%), свинини (5,9%), овочах і фруктах (5%), питної води (4,9%), пельменях (0, 33%), яловичини (3,3%).

Крім того, не відповідають нормам 48,5% відібраної дитячого одягу, 46,7% меблів, 42% електричних приладів, 37,5% автомобільних миючих засобів, 33,3% побутових миючих засобів, 33,3% новорічних прикрас, 32,6% розвиваючих дитячих іграшок, 28,6% дитячих музичних іграшок, 22,7% м'яких дитячих іграшок, 22,2% світлових приладів і 21,4% мобільних пристроїв і комплектуючих до них.

"За результатами проведених заходів у 2017 році не допущено до реалізації понад 400 т недоброякісних харчових продуктів і понад 200 одиниць непродовольчих товарів. Стягнуто майже 230 штрафних санкцій на суму майже 1,2 млн грн. і направлено до суду 34 позову", - заявив Олег Рубан.

Як повідомляв УНІАН, у Чернівцях у працівників школи, де масово отруїлися учні, виявили стафілокок.