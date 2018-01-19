СБУ розшукує 63 людини за держзраду

За вчинення державної зради, передбаченої ст. 111 Кримінального кодексу України, станом на 31 грудня минулого року у розшуку перебуває 63 людини.

Про це 112.ua повідомили у Службі безпеки України у відповідь на інформаційний запит.

Також, за інформацією спецслужби, органи безпеки в 2017 році розслідували 149 кримінальних проваджень, відкритих за статтею про держзраду.

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Раніше повідомлялося, що трьом депутатам Севастопольської міськради загрожує до 15 років тюрми за держзраду.