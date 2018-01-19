СБУ розшукує 63 людини за держзраду
16:55, 19 січня 2018Суспільство
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Органи безпеки в 2017 році розслідували 149 кримінальних проваджень, відкритих за статтею про держзраду.
В СБУ порахували усіх хто вчинив державну зраду / ssu.gov.ua
За вчинення державної зради, передбаченої ст. 111 Кримінального кодексу України, станом на 31 грудня минулого року у розшуку перебуває 63 людини.
Про це 112.ua повідомили у Службі безпеки України у відповідь на інформаційний запит.
Також, за інформацією спецслужби, органи безпеки в 2017 році розслідували 149 кримінальних проваджень, відкритих за статтею про держзраду.
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Раніше повідомлялося, що трьом депутатам Севастопольської міськради загрожує до 15 років тюрми за держзраду.
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