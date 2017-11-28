Ще трьом депутатам Севастопольської міськради загрожує до 15 років тюрми за держзраду

Головне управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим за ухвалою слідчого судді розпочало спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні про вчинення державної зради ще трьома депутатами Севастопольської міської ради. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

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Правоохоронці встановили, що депутати 6-го скликання, обрані у 2010 році на чергових виборах до Севастопольської міськради, свідомо порушили Конституцію та інше українське законодавство, проголосувавши за "незалежність" міста та перейменування міської ради у "Законодательное собрание города Севастополя".

Крім того, також депутати голосували за створення так званої "Республіки Крим" та приєднання її до Російської Федерації. Дії зловмисників слідчі СБУ кваліфікували за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Стосовно них триває спеціальне досудове розслідування, оскільки вони постійно проживають на території тимчасово окупованого Криму та перебувають у розшуку.

Згідно з чинним законодавством, вказаним особам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Загалом протягом 2017 року Служба безпеки України розпочала спеціальні досудові розслідування проти 11 депутатів Севастопольської міськради за підозрою у вчиненні державної зради. Наразі щодо сімох з них прокуратура вже затвердила обвинувальні акти, які направлені на розгляд судів.