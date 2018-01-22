Українець намагався вивезти до Ірану військову інформацію про фрегат "Гетьман Сагайдачний"

В аеропорту "Бориспіль" був затриманий співробітник дослідного інституту, який намагався вивезти до Ірану інформацію щодо принципу побудови гідроакустичних станцій корабельного гідроакустичного комплексу проекту "Гетьман Сагайдачний".

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

"Повідомлено про підозру громадянину, який намагався перевезти через митний кордон України до Ісламської Республіки Іран воєнну інформацію, яка стосується корабельного гідроакустичного комплексу, яким озброєний фрегат проекту "Гетьман Сагайдачний", - йдеться в повідомленні.

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За даними прокуратури, слідство встановило, що старший науковий співробітник одного з дослідних інститутів намагався незаконно вивезти з країни на флешці інформацію про принцип побудови гідроакустичних станцій корабельного гідроакустичного комплексу проекту "Гетьман Сагайдачний", що є інформацією військового характеру та входить до списку товарів військового призначення.

"Не будучи суб’єктом здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю та не маючи відповідних дозвільних документів (висновку) Державної служби експортного контролю України, вирішив незаконно вивезти вказану інформацію з України до Ісламської Республіки Іран", - розповіли в прокуратурі

Зазначається, що чоловік був затриманий в зоні митного контролю аеропорту "Бориспіль" на підставі ухвали суду.

Чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 (порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) КК України.