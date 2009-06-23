До Києва привезли чудотворну ікону, яка зцілила Івана Грозного

До Києва привезли чудотворну Толзьку ікону Божої Матері.

Як повідомили УНІАН у прес-офісі Української православної церкви (МП), прибула святиня з Ніжинського Свято-Введенського жіночого монастиря.

Ікона пробуде в храмі Покрови Божої Матері на Оболоні (Київ, вул. Прирічна, 5а) до 10 липня включно.

Щоб іконі встигли поклонитися всі бажаючі, в храмі змінено режим роботи: у будні дні він відкритий з 09.00 до 18.00, по суботах і неділях – з 07.00 до 19.00.

***У 1392 році на правій руці Богородиці й лівій руці немовляти з`явилися крапельки мира. За словами очевидців, волога з Толзької ікони зцілила багато людей.

У 1553 році Іван Грозний, відвідавши Толгу, отримав чудове зцілення від болю у ногах. На знак подяки він спорудив в обителі кам`яний собор.