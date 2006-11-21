На ”Запоріжсталі” виявили вагон із радіоактивним металом

На ВАТ "Запоріжсталь" виявлено вагон із радіоактивним металом.

Як повідомили УНІАН у Запорізькому територіальному управлінні МНС, залізничний вагон із радіаційним фоном на поверхні в 216 мР/год., було виявлено напередодні вночі - відразу ж після прибуття на комбінат.

"Вагон із радіаційно-небезпечним вантажем відігнали на спецмайданчик і виставили охорону. Сьогодні у зв`язку зі встановленням факту поставки на комбінат металу з підвищеним радіаційним фоном почала роботу комісія", - розповіли в МНС, зазначивши, що в ході перевірки вже встановлено відправника вантажу й станція відправлення. "Вагон прибув на ВАТ "Запоріжсталь" із Харківської області - відправлений зі станції Кигичівка", - зазначили в МНС.