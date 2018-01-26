У Житомирі торік заклади позашкільної освіти відвідувало 240 дітей, які не зареєстровані у місті

У Житомирі вартість утримання на рік однієї дитини дошкільного віку з міського бюджету складає 28,7 тис. грн, а вартість утримання учня шкільного віку - 17,1 тис. грн.

Торік заклади позашкільної освіти Житомира відвідувало 240 дітей, не зареєстрованих у місті: з бюджету на їх навчання спрямували 1,5 млн грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської міської ради, такі дані озвучені сьогодні під час зустрічі Житомирського міського голови Сергія Сухомлина з головами об'єднаних територіальних громад районів та сіл, прилеглих до міста. Цю зустріч провели, щоб розробити спільний комплекс дій в освітній, культурній та спортивній галузях.

Так, на заході відзначили позитивні результати фінансової децентралізації – це щорічне зростання обсягів власних ресурсів місцевих бюджетів, можливість органів місцевого самоврядування спрямовувати кошти на видатки розвитку. Крім того, тепер місцеві громади отримують субвенцію на розвиток медицини, освіти, культури, будівництво та реконструкцію інфраструктурних об’єктів з державного бюджету, а також на соціально-економічний розвиток територій.

Водночас, за словами міського голови, у Житомирі вартість утримання на рік однієї дитини дошкільного віку з міського бюджету складає 28,7 тис. грн, а вартість утримання учня шкільного віку - 17,1 тис. грн.

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"У Житомирі 644 дітей, які не зареєстровані у місті, виховуються у міських дошкільних навчальних закладах, центрах розвитку дитини та навчально-виховних комплексах. У загальноосвітніх навчальних закладах навчаються 1 тис. 455 таких дітей. Крім того, ці заклади перевантажені: на 100 місцях виховується 147 дітей", - зазначають у міськраді.

До того ж, у минулому році на стаціонарному лікуванні у міських закладах охорони здоров’я Житомира перебувало понад шість тисяч іногородніх хворих, фактичні витрати на яких склали понад 16,5 млн грн. А видатки галузей бюджетної сфери Житомира на іногородніх, які отримують послуги та не зареєстровані в обласному центрі, перевищують 65 млн грн, що є значним навантаженням на міський бюджет.

"Враховуючи обмеженість бюджету Житомира та наявність дітей та учнів, які навчаються та виховуються у дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах та тих, які перебувають на лікуванні, а проживають за межами міста, міський голова звернувся з пропозицією розглянути можливість відшкодування державою коштів на їх утримання", - сказано у повідомленні.