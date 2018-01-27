В Одесі суд заарештував чотирьох іноземців-грабіжників, які наїхали автомобілем на поліцейського

Громадяни Грузії підозрюються в зухвалому пограбуванні жінки в салоні власного автомобіля.

Київський районний суд Одеси заарештував з правом застави 400 тис. грн чотирьох іноземців-грабіжників, які 23 січня, ховаючись від погоні, наїхали автомобілем на поліцейського.

Як повідомили УНІАН у прес-службі суду, сьогодні, 26 січня, під варту взято громадян Грузії, підозрюваних в зухвалому пограбуванні жінки в салоні власного автомобіля.

Відзначається, що 23 січня об 11.20 підозрювані побачили жінку, яка сиділа за кермом свого автомобіля Maserati Levante біля клініки «Інтосана», на перетині вул. Академіка Корольова і Левітана (Київський район міста).

«Один з підозрюваних відволік увагу жінки, вказуючи на нібито несправність її автомобіля. В цей час другий чоловік відкрив передні пасажирські дверцята і викрав сумки марки Louis Vuitton вартістю 80 тис. грн, в якій були годинник Cartier за 300 тис. грн, косметика, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, банківські та дисконтні картки», - повідомили в суді .

Читайте такожУ Києві троє хуліганів поранили ножем та вистрелили із пістолета у чоловіка, який заступився за кондуктора

Третій підозрюваний перебував неподалік, спостерігаючи, щоб дії його подільників залишилися непоміченими.

Забравши сумку, двоє зловмисників попрямували до автомобіля, за кермом якого сидів четвертий підозрюваний, однак потерпіла помітила зникнення речей і поставила вимогу про їх повернення. Але чоловіки швидко сіли в автомобіль і покинули місце події. Того ж дня їх було затримано співробітниками поліції.

Відзначається, що суд обрав стосовно всіх підозрюваних запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до закінчення терміну досудового розслідування, визначивши заставу в розмірі 399,974 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, 23 січня в Одесі під час затримання чотирьох грабіжників постраждав патрульний поліцейський. За даними поліції, патрульні отримали інформацію про пограбування в Київському районі міста: в телефонній розмові заявниця пояснила, що невідомі чоловіки відкрито заволоділи її сумкою і зникли на автомобілі Volkswagen. Останній патрульні помітили на вулиці Академіка Корольова. На вимоги поліцейських про зупинку водій не реагував і продовжував рух, намагаючись втекти, грубо порушуючи дорожні правила, створювали численні аварійні ситуації і піддавали небезпеці життя пішоходів.

У районі вулиці Архітекторській автомобіль порушників зупинили шляхом блокування. При затриманні водій цього автомобіля скоїв наїзд на поліцейського, заподіявши йому травми. Також один з підозрюваних з ножем напав на поліцейського, через що правоохоронці використали табельну вогнепальну зброю.