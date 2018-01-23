В Одесі поліція зі стріляниною затримала банду, яка наїхала на патрульного

В Одесі сьогодні поліція із застосуванням зброї затримала чотирьох грабіжників, які скоїли наїзд автомобілем на патрульного.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, це сталося в Київському районі Одеси.

За словами представника управління, за попередніми даними, в районі вулиці Архітекторської під час погоні затримано автомобіль Volkswagen, в якому перебували четверо підозрюваних - громадян Грузії. За його даними, це члени «етнічної банди «туристів-барсеточників».

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За інформацією начальника регіонального главку Нацполіціі Дмитра Головіна, чоловіків, які скоїли пограбування, оперативно затримано.

«Під час затримання злочинці чинили опір, навмисно вчинили наїзд на офіцера патрульної поліції і скоїли зіткнення з патрульним автомобілем. Поліцейські застосували табельну вогнепальну зброю, здійснивши два постріли», - зазначив Головін.

За його словами, викрадене майно, коштовності та особисті речі повернуто власникові.

Поки що не повідомляється, чи є постраждалі.

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