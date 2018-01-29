В Україні хочуть запровадити можливість здобувати вищу освіту на роботі

Система передбачатиме також навчання у виші.

Протягом 2018 року Міністерство освіти та науки хоче розробити законодавчу базу про дуальне навчання для здобуття вищої освіти.

Про це йдеться на офіційному сайті МОН.

"Суть дуальної освіти полягає в тому, що студент з якогось моменту частину навчання проводить на робочому місці. Це не практика, а саме навчання, яке студент проходить, працюючи. Це повноцінне виконання обов’язків, отримання заробітної плати і паралельне здобуття знань", – пояснив перший заступник міністра освіти і науки Володимир Ковтунець.

Однією з найважчих проблем української вищої освіти є відірваність від ринку праці.

Читайте такожРеєстрація для участі у ЗНО-2018 розпочнеться 6 лютого

"Ми зараз, наприклад, випускаємо багато інженерів, але наші підприємства мають проблему підбору кадрів, вони не можуть взяти випускника з дипломом магістра – він просто не готовий до роботи. Цю проблему треба вирішувати, і саме дуальне навчання є тією моделлю, яка найкраще придатна для цього. Але вона потребує дуже серйозної законодавчої роботи. Тому що все, що ми робимо зараз з впровадження дуального навчання, це лише експеримент. Однак, гадаю, що відповідно до Концепції підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти, яку схвалила колегія МОН, протягом 2018 року ми виконаємо основну роботу з правового забезпечення процесу", – зазначив Ковтунець.

Нині Міносвіти вивчає досвід семи країн, в яких успішно працює дуальне навчання, і кожна з цих країн повинна була суттєво змінити своє законодавство.

Водночас впровадження дуальної освіти – це також величезний обсяг роботи для вишів. Їм потрібно мати пул підприємств, які готові не просто брати студентів на роботу, а навчати їх - організовувати на робочому місці навчальний процес.

Нагадаємо, майже половина серед безробітних – українці з вищою освітою.