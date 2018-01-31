"Людина-легенда, людина-подвиг": Турчинов прокоментував смерть українського космонавта Леоніда Каденюка

Секретар РНБО наголосив, що Каденюк зробив надзвичайно багато, щоб Україна залишалася космічною державою.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов назвав смерть першого космонавта в історії незалежної України Леоніда Каденюка неймовірною втратою для усієї країни.

Про це йдеться у його заяві, розміщеній на сайті РНБО. Турчинов висловив співчуття рідним і близьким Каденюка у зв’язку з його смертю.

«Сьогодні від нас пішов перший український космонавт Леонід Каденюк - людина-легенда, людина-подвиг. Він все життя присвятив Україні і надзвичайно багато зробив для того, щоб вона залишалася космічною державою», - зазначив він.

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«Новину про його раптову смерть неможливо усвідомити. Це неймовірна втрата для всієї України. Щиро співчуваю рідним і близьким. Вічна пам'ять», - наголосив секретар РНБО.

Як повідомив УНІАН віце-президент Асоціації народних депутатів України Олександр Костюк, Каденюк «помер сьогодні вранці під час прогулянки в парку «Царське село». При цьому додав, що «це раптова смерть».

Герой України Каденюк народився 28 січня 1951 с. Клішківці Хотинського району Чернівецької області. В період з 19 листопада по 5 грудня 1997 року здійснив космічний політ на американському БТКК «Колумбія» місії STS-87.

Під час польоту він виконував біологічні експерименти спільного українсько-американського досліду з трьома видами рослин: ріпа, соя і мох. Основна мета проведення експериментів - вивчення впливу стану невагомості на фотосинтетичний апарат рослин, на запліднення та розвиток зародка, на експресію генів у тканинах сої і ріпи, на вміст фітогормонів у рослинах ріпи, на вуглеводний метаболізм та ультраструктуру клітин проростків сої, на процес ураження проростків сої патогенним грибом фітофтори. Тоді вперше у космосі побували Державний герб, український прапор та пролунав Гімн України.