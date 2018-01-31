У Львові реставрують найменшу у світі Біблію – розміром з сірникову коробку (відео)

Книга потрапила до університетської книгозбірні у 1930-х рр. з колекції відомого бібліографа Козібродського.

У Львові розпочали реставрацію найменшої у світі Біблії, яка за розміром збігається із сірниковою коробкою.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, розміри Біблії – всього 5,5 на 3,5 сантиметри. Видане святе письмо у 18 столітті, таких у світі лише з десяток. Реставратори кажуть, що на роботи витратять близько півроку, адже книгу треба повністю розмонтувати, а потім знову зібрати докупи.

Друкована Біблія була видана в Гаазі 1752 року, її автор Дюбуа вмістив у міні-форматі короткий зміст Старого і Нового Заповіту.

«Це був період великих наукових експериментів, не лише в науці, культурі, в мистецтві, естетиці. Втім, і в естетиці книги. Книга є оправленою відповідно до усіх правил та засад того часу», – зазначив директор бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка Василь Кмет.

Книга потрапила до університетської книгозбірні у 1930-х рр. з колекції відомого бібліографа Козібродського. Таких мініатюрних Біблій у світі близько десятка, в Україні – це єдиний екземпляр.