Нацбанк визначив курс гривні до долара на 2007 рік

Індекс споживчих цін у 2007 році буде коливатися в рамках 109,5-110,2%, курс гривні до американського долара - на рівні 4,95-5,25 грн.

Це передбачено проектом Основних засад грошово-кредитної політики на 2007 рік, який надійшов з Національного банку України до комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності.

Як повідомили УНІАН в Інформаційному управлінні Апарату ВР України, зокрема, в документі говориться, що основним завданням валютно-курсової політики в 2007 році буде забезпечення прогнозованої динаміки обмінного курсу гривні до основної курсоутворюючої валюти - долару США - на рівні 4,95-5,25 грн. за один долар США та недопущення його значних коливань.

Окрім цього, прогнозується, що монетарна база складе 122 млрд. 170 млн. - 132 млрд. 430 млн. грн. (у порівнянні з 2006 роком зросте на 21-26%); грошова маса - 315 млрд. 481 млн. - 340 млрд. 710 млн. грн. (зросте на 28-33%).

Серед найважливіших завдань грошово-кредитної політики на наступний рік, відповідно до проекту Основних засад грошово-кредитної політики на 2007 рік, - підвищення ефективності активно-пасивних операцій Національного банку у регулюванні ліквідності банків, підтримання золотовалютних резервів на оптимальному рівні, сприяння подальшому зростанню рівня монетизації економіки шляхом підтримки довіри до національної грошової одиниці заходами прозорої передбачуваної політики.

Довідка УНІАН. У Основних засадах грошово-кредитної політики на 2006 рік середньорічний курс передбачений на рівні 5,0-5,2 гривні за долар.

Окрім цього, Рада Національного банку прогнозує, що на кінець 2006 року монетарна база складе 90 млрд. 515 млн. грн. - 97 млрд. 640 млн. грн. (приріст складе22-27%), грошова маса - 223 млрд. 675 млн. - 240 млрд. 780 млн. грн. (приріст 27-32%).