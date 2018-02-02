У березні планують відкрити восьму медіатеку на Житомирщині - ОДА

Створення бібліотек нового зразка реалізується на Житомирщині в рамках меморандуму про впровадження інклюзивної освіти.

У Коростишівській гуманітарній гімназії №5 завершують обладнання сучасної медіатеки.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Відкриття восьмої бібліотеки нового зразка в області планують у березні 2018 року, повідомила начальник управління освіти і науки Житомирської ОДА Лариса Шевчук.

За її словами, у минулому році за кошти субвенції для медіатеки у Коростишівській гімназії закупили сучасне обладнання загальною вартістю 298,2 тис. грн. Учні закладу зможуть вільно користуватись 20 ноутбуками, 3 принтерами, 4 планшетами, інтерактивною дошкою та мультимедійним проектором. Також для нової бібліотеки вже закупили частину меблів.

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Наразі приміщення медіатеки допрацьовують відповідно до дизайну-проекту, який розроблений Благодійним Фондом Порошенка. Завершити переобладнання та відкрити медіатеку планують у березні 2018 року.

Створення бібліотек нового зразка реалізується на Житомирщині в рамках меморандуму про впровадження інклюзивної освіти.

Загалом же, до кінця 2017/2018 навчального року планується переобладнати шкільні бібліотеки у медіатеки в 20 загальноосвітніх навчальних закладах області. Вартість типового проекту облаштування медіатеки в навчальному закладі із врахуванням будівельних робіт складає 400,0 тис. грн.