В Одеському порту на іноземному судні знайшли паливні матеріали, які капітан "забув" задекларувати

14:28, 03 лютого 2018
Суспільство
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Именно в городах, где развита активная торговля, среди которых и Одесса, мигранты останавливаются в первую очередь / фото igotoworld.com

В Одеському морському торговому порту на судні, що прибуло зі США, виявлено незадекларовані паливно-мастильні матеріали на 7,5 млн грн.

Читайте такожВ Чорному морі біля Одеси затримано іноземне судно з великою партією контрабандних сигаретЯк повідомили УНІАН в Одеській митниці ДФС, іноземне судно доставило з США в Одеський порт мінеральні добрива - карбамідно-аміачну суміш. За словами начальника митниці Олександра Власова, декларуючи суднові запаси, капітан «забув» про наявність на борту судна понад 412 т топкового мазуту і майже 163 т дизельного палива.

Напередодні незадекларовані паливно-мастильні матеріали виявили одеські митники під час проведення митного контролю.

Стосовно капітана судна складено протокол про порушення митних правил за ознаками статті 472 Митного кодексу.

Паливно-мастильні матеріали на суму близько 7,5 млн грн і судно, вартість якого буде встановлено додатково, вилучено.

На даний час тривають відповідні процесуальні дії для направлення справи до суду, який вирішить подальшу долю вилученого майна.

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Теги: #порту одеси виявили#капітан забув задекларувати