Українські та італійські моряки проведуть низку спільних заходів в Одесі

Українські та італійські моряки 4-7 вересня проведуть низку спільних заходів в Одесі. Про це повідомляє прес-центр Командування Військово-морських сил Збройних сил України.

Читайте такожНа Одещині майбутні десантники видовищно відпрацьовували складні завдання (відео)"З 4 до 7 вересня представники Військово-морських сил Збройних сил України проведуть низку спільних заходів з італійськими колегами в ході візиту до порту Одеси есмінця КРЗ «Луіджі Дуранд Де Ла Пенне» ВМС Італійської Республіки", - йдеться у повідомленні.

У зв'язку з цим зазначається, що візит італійського корабля під командуванням капітана 1-го рангу Фабріціо Руттері відбуватиметься в рамках навчальної практики курсантів Академії Військово-морських сил Італії (місто Ліворно).

Програмою візиту передбачено протокольну зустріч у командуванні Військово-морських сил, відвідування «Луіджі Дуранд Де Ла Пенне» особовим складом Інституту ВМС та військово-морського ліцею.

Своєю чергою курсанти Академії ВМС Італії побувають з екскурсією на фрегаті «Гетьман Сагайдачний» та в Інституті ВМС.

"В один із днів візиту українські військові моряки спільно з італійськими колегами здійснять перехід на катері до місця загибелі італійського корабля «Альберто Ракіа», де покладанням вінка на воду вшанують пам’ять полеглих військових моряків", - йдеться у повідомленні.

Прес-центр командування ВМС зазначає, що подібні візити до порту Одеси італійських кораблів стають традиційними. Минулого року місто відвідало навчальне судно «Полінуро» з курсантами на борту.