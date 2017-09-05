Українського заручника Клиха в Росії утримують в психлікарні – омбудсман

Українського політв'язня Станіслава Клиха в Росії утримують у психіатричній лікарні. Про це повідомляється на сайті уповноваженого ВР з прав людини Валерії Лутковської із посиланням на інформацію уповноваженої з прав людини в РФ Тетяни Москалькової.

Повідомляється, що станом на 4 вересня 2017 року Станіслав Клих перебував на стаціонарному лікуванні у філіалі психіатричної лікарні Федеральної казенної установи охорони здоров’я «Медико-санітарна частина №74 Федеральної служби виконання покарань» Росії в м. Магнітогорську.

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Російський омбудсман заявила, що Клиха нібито було госпіталізовано за власною письмовою згодою.

«Зважаючи на поліпшення загального стану Станіслава Клиха, найближчим часом планується його виписка зі стаціонару. Про направлення для подальшого відбування покарання Вам буде повідомлено додатково», – зазначається у листі Тетяни Москалькової до Омбудсмана України.

Як повідомляв УНІАН раніше, російська правозахисниця Тетяна Щур повідомила, що Клиха в серпні 2017 року перевели з Верхньоуральської в'язниці до лікарні в Челябінській області, проте точне його місцезнаходження невідоме.

Довідка УНІАН. У травні 2016 року Верховний суд Чечні засудив Клиха та іншого українця Миколу Карпюка до 20 і 22,5 років ув'язнення відповідно в колонії суворого режиму за нібито участь у банді, вбивство і замах на вбивство російських військовослужбовців.

За версією російського слідства, Клих і Карпюк під час першої чеченської війни створювали в Україні групи для участі в боях проти російських військ за незалежну Чечню.

Міністерство юстиції України неодноразово направляло до Росії запити про передачу Карпюка і Клиха.

Під час "слідства" до українців для вибивання свідчень застосовували тортури, які, за словами правозахисників, вплинули на психічне здоров'я Клиха.