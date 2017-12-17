В'язень Кремля Клих спить на підлозі, скаржиться на харчування і сподівається на обмін - адвокат

Український політв'язень Станіслав Клих, який відбуває термін покарання у Верхньоуральській в'язниці в Челябінській області, спить на підлозі, скаржиться на харчування і сподівається на якнайшвидший обмін і повернення в Україну.

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Про це повідомив російський адвокат Валерій Кондратьєв, який відвідав Клиха у в'язниці 12 грудня і написав довідку-звіт.

За словами Кондратьєва, Клих сказав, що йому видали новий матрац, але на ньому спати некомфортно через металеві частини ліжка. Він, як і раніше, змушений спати на підлозі, внаслідок чого йому продуло ліве плече і шию. Клиху потрібний ще один матрац.

«Зовні Клих виглядає нормально. Каже, що коли почав купувати продукти, то набрав вагу. Скаржився, що багато продуктів не купиш, оскільки вони дорого коштують, а ліміт витрат на місяць - 6000 рублів (2800 грн). Також висловив невдоволення щодо харчування. Їжа несмачна, одноманітне меню і маленькі порції. Щодо ран і пролежнів на тілі Клих зазначив, що вони почали гоїтися, зарубцьовуються. Він показав рану на руці, що загоїлася», - йдеться у звіті адвоката.

Він також підкреслив, що після того, як на українському телебаченні оприлюднили адресу місцезнаходження Клиха, йому почали надходити листи підтримки, навіть з США.

Він з радістю сприйняв новину, що його будуть відвідувати адвокат і психолог, сказав, що йому це необхідно, зазначив Кондратьєв.

«Клих висловив велику подяку і визнання, що про нього пам'ятають, що в Україні влаштовують акції, протести, озвучують його проблему в ЗМІ, - і сподівається на якнайшвидший обмін і повернення в Україну», - написав адвокат.

Як повідомлялося, у травні 2016 року Верховний суд Чечні засудив Клиха та іншого українця Миколу Карпюка до 20 і 22,5 років ув'язнення відповідно в колонії суворого режиму за нібито участь у банді, вбивство і замах на вбивство російських військовослужбовців.

Згідно з версією російського слідства, Клих і Карпюк під час першої чеченської війни створювали в Україні групи для участі в боях проти російських військ за незалежну Чечню.

Міністерство юстиції України неодноразово направляло в Росію запити про передачу Карпюка і Клиха.

Під час «слідства» до українців для вибивання свідчень застосовували тортури, які, за словами правозахисників, вплинули на психічне здоров'я Клиха.

5 вересня російський омбудсмен Тетяна Москалькова стверджувала, що Клиха за згодою утримують у психіатричній лікарні в Магнітогорську. 8 вересня співкоординатор «Медійної ініціативи за права людини» Марія Томак повідомила, що Клиха повернули з психлікарні до Магнітогорської в'язниці у Верхньоуральську.

Правозахисний центр «Меморіал» у Росії визнав Клиха і Карпюка політв'язнями. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International заявила, що засуджені в Росії Карпюк та Клих стали жертвами «пародії на правосуддя».