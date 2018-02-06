В Україні стартує основний етап реєстрації для участі у ЗНО-2018

Це основний період реєстрації, який триватиме до 19 березня.

Сьогодні розпочинається основний етап реєстрації для участі у цьогорічному зовнішньому незалежному оцінюванні. Реєстрація триватиме до 19 березня. Зміни до реєстраційних даних можна буде внести до 2 квітня.

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Щоб зареєструватись для участі у ЗНО, необхідно заповнити реєстраційну картку на сайті Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) та сформувати комплект документів, необхідних для реєстрації. Після цього треба надіслати такий комплект документів до регіонального центру оцінювання якості освіти. Завершальний етап – отримання майбутнім учасником ЗНО підтверджувального документу про реєстрацію від регіонального центру оцінювання якості освіти.

Випускники шкіл поточного року, а також учні, студенти, слухачі професійно-технічних навчальних закладів, коледжів, які проходять державну підсумкову атестацію, мають подати відповідні комплекти документів через свої навчальні заклади.

Якщо ж особа закінчила навчальний заклад у попередні роки, якщо вона є випускником поточного року професійно-технічного навчального закладу або коледжу, то реєструється самостійно, самостійно формує комплект таких документів та самостійно направляє його рекомендованим листом до регіонального центру оцінювання якості освіти.

Основна сесія ЗНО триватиме з 22 травня по 13 червня.