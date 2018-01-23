Російську мову вилучили з переліку предметів ЗНО-2018

З переліку предметів для проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року вилучено російську мову.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив директор Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Вадим Карандій.

За його словами, перелік предметів, з яких можна пройти ЗНО у 2018 році, традиційний, але зменшився на один і цього року складає 11 предметів.

«Це предмети із навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів. Щодо предмету, який був вилучений – це російська мова у зв’язку з тим, що обсяг замовлення на відповідний тест був невисокий. Російська мова стоїть поміж інших мов, які є в Україні, зокрема, польської, угорської, румунської, молдовської, з яких тестування не відбувається», - сказав Карандій.

За його словами, тестування проходитиме за таким графіком: 22 травня – математика, 24 травня – українська мова та література, 29 травня – іспанська, німецька та французька мови, 1 червня – англійська мова, 4 червня – біологія, 6 червня – історія України, 8 червня – географія, 11 червня – фізика, 13 червня – хімія.

Карандій нагадав, що кожному учаснику ЗНО дається право обрати для складання тестів до 4 предметів з 11.

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«Потрібно розуміти, що для випускників поточного року мінімальна кількість предметів, яку вони можуть обрати – три. Це зумовлено тим, що це є мінімальна кількість предметів, з яких особа має проходити державну підсумкову атестацію. У даному випадку, вибір цих предметів повинен бути наступний: українська мова є обов’язковий предмет ЗНО для будь-якої особи, яка проходить державну підсумкову атестацію у поточному році. Якщо випускник загальноосвітнього державного закладу проходить і інші державні підсумкові атестації, у такому випадку їх вибір повинен бути наступний: на другому місці така особа повинна обрати або математику , або історію України як вибірково-обов’язкові предмети і на третьому місці може обрати на власний розсуд будь-який предмет, який не зазначений мною на першій та другій позиції», - сказав він.

Карандій також зазначив, що так само, як і у попередні роки, у 2018 році передбачається додаткова сесія ЗНО, яка пройде з 2 до 11 липня.

Як повідомляв УНІАН, до 31 січня в Україні триває реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання, що відбудеться 24 березня - з української мови і літератури та 31 березня – інших предметів.

Реєстрація для участі у ЗНО-2018 триватиме з 6 лютого до 19 березня. Зміни до реєстраційних даних можна буде внести до 2 квітня.

Основна сесія ЗНО триватиме з 22 травня до 13 червня включно.