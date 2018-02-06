Смертельна ДТП в Харкові: Зайцевій загрожує до 10 років в'язниці (відео)

Прокуратура вказала в обвинувальному акті розкаяння Зайцевої як пом’якшувальну обставину, а по другому фігуранту справи Геннадію Дронову пом'якшувальних обставин не виявлено.

Підозрюваних у вчиненні смертельної ДТП у Харкові, в якій загинули шість осіб, обвинувачують у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі людей, їм загрожує до 10 років в'язниці.

Читайте такожПоліція закінчила розслідування кривавої ДТП у Харкові із шістьма загиблимиПро це "Українській правді" повідомила адвокат підозрюваної у скоєнні аварії Олени Зайцевої Юлія Козир та адвокат другого підозрюваного Геннадія Дронова Сергій Перепелиця.

За їх словами, підозрювані уже отримали обвинувальні акти, на 14:00 6 лютого призначене підготовче засідання у справі.

"Обвинувальний акт вручено. Дронова обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу ("порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили загибель кількох осіб", караються позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років – ред.). Покарання від 5 до 10 років. Пом'якшувальних обставин не виявлено", - сказав Перепелиця, додавши, що сподівається, що Дронову не дадуть максимальний термін.

"Щодо максимального терміну, не впевнений, але в цій справі можливо все", - додав він.

За словами адвоката, Дронов почувається уже краще, 6 лютого він братиме участь у судовому засіданні.

Обвинувальний акт отримала і друга підозрювана у вчиненні смертельного ДТП Олена Зайцева. "Обвинувальний акт отримали. У нас один обвинувальний акт, де прописані, як діяння Зайцевої, так і діяння Дронова", - сказала адвокат Зайцевої Юлія Козир.

Вона додала, що щодо Зайцевої враховані пом’якшувальні обставини. "Прокуратура вказала в обвинувальному акті розкаяння Зайцевої як пом’якшувальну обставину", - сказала Козир.

За словами адвоката, Зайцева буде присутня на підготовчому засіданні 6 лютого.

"Звісно, буде. Думаю, що обоє підозрюваних будуть доставлені на засідання. Думаю, що сьогодні суд розглядатиме питання про можливість продовження запобіжного заходу", - підсумувала Козир.

Як повідомляв УНІАН, увечері 18 жовтня 2017 року в Харкові сталася смертельна аварія за участю автомобіля Lexus, який їхав на червоне світло і від зіткнення з Volkswagen Touareg вилетів на тротуар та перекинувся. Внаслідок ДТП загинули 5 осіб, ще 6 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Пізніше в лікарні померла ще одна постраждала в аварії.

За кермом Lexus перебувала 20-річна дівчина, донька харківського бізнесмена Олена Зайцева. Її вже тричі штрафували за проїзд на червоне світло і перевищення швидкості. Аналіз показав присутність у сечі Зайцевої опіатів у момент скоєння ДТП. 20 жовтня суд ухвалив рішення арештувати Зайцеву на два місяці без права внесення застави.

Пізніше в поліції повідомили, що статус водія Volkswagen Touareg Геннадія Дронова, який проходить як свідок, може бути змінений. 6 листопада правоохоронці повідомили Дронову про підозру. 8 листопада Київський районний суд Харкова ухвалив рішення взяти під варту терміном на 2 місяці Дронова без можливості внесення застави.

13 грудня Київський суд Харкова продовжив міру запобіжного заходу для підозрюваної у скоєнні ДТП у Харкові, у якій загинули 6 осіб, Олени Зайцевої у вигляді тримання під вартою без права внесення застави до 10 лютого 2018 року.

Перед тим на засіданні Зайцева визнала свою провину у скоєнні ДТП.

Також суд продовжив запобіжний захід Дронову.