Кривава ДТП у Харкові: слідство завершується, адвокат заявляє про погане самопочуття Зайцевої

Досудове розслідування у справі про ДТП у Харкові, у якій загинули 6 осіб, добігає кінця, справу незабаром передадуть до суду.

Про це повідомила адвокат підозрюваної у скоєнні аварії Олени Зайцевої Юлія Козир, передає "Українська правда".

"Закінчується досудове розслідування. Думаю, що найближчим часом нас будуть ознайомлювати з матеріалами досудового розслідування, і справа буде направлятися до суду", - сказала вона.

Козир додала, що з часу останнього судового засідання 13 грудня, на якому на 2 місяці продовжили арешт Зайцевій, відбулося "багато експертиз".

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"Пройшла низка експертиз. Є їхні результати. Були і авто-технічні експертизи, і медичні – різні. Є їхні результати, але результатів озвучити не можу. Це тільки, коли вже справа у суд буде передана", - сказала Козир.

Вона зазначила, що зі свою підзахисною бачиться щотижня, почувається Зайцева зле, оскільки шкодує про те, що сталося.

"Як мінімум раз на тиждень ми з нею бачимося, на цьому тижні бачились. Почувається без змін, думає про своє майбутнє, кається, дуже шкодує про вчинене. Розмова в основному тільки про це, про її розкаяння. Провину свою визнає. Позиція її не змінилася", - сказала Козир.

На прохання спрогнозувати, коли справу можуть передати до суду, адвокат сказала:

"Обіцяють, що найближчим часом. Але це більше відомо слідству".

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня у Харкові на перетині вулиці Сумської і провулка Мечникова сталося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, який рухався на червоне світло світлофора, і автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов. Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів. На місці загинули п'ятеро людей, пізніше ще одна померла від травм у лікарні.

Суд взяв під варту Зайцеву і Дронова на час проведення розслідування у справі.

13 грудня Київський райсуд Харкова продовжив двом підозрюваним у скоєнні ДТП запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 10 лютого 2018 року.