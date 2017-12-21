Другий учасник смертельної ДТП у Харкові на порозі суїциду - його адвокат

За словами адвоката Генадія Дронова, який є підозрюваним у справі смертельної ДТП на вулиці Сумській у Харкові, стверджує, що його підзахисний схильний до суїциду.

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Про це він заявив під час судового засідання щодо оскарження продовження запобіжного заходу, повідомляє Misto.kh.ua.

Також адвокат зазначив, що ті обставини, які наводить обвинувачення, не відповідають дійсності.

Захист просив змінити міру запобіжного заходу у зв'язку з поганим самопочуттям підозрюваного. Він також підкреслив, що психолог, який спілкувався з Дроновим у СІЗО прийшов до висновку, що підозрюваний схильний до суїциду.

Як повідомляв УНІАН, суд відхилив апеляцію захисту Дронова, та залишив його під вартою.