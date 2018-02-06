Суд обрав запобіжний захід чоловікам, які підірвали гранату в дніпровській багатоповерхівці (відео)

Чоловіки отримали два місяці арешту без права на заставу.

Суд Дніпра обрав запобіжний захід чоловікам, які підірвали гранату в дніпровській багатоповерхівці.

Про йдеться у сюжеті ТСН.

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Після трьох місяців розшуку по всій країні до СІЗО таки відправили двох підозрюваних, що підірвали гранату і поранили п'ятьох поліцейських.

Два місяці арешту без права на заставу – такий запобіжний захід обрав районний суд Дніпра. Заарештованим – 32 та 28 років. У них знайшли підроблені документи.