Голлівудська акторка з українським корінням знялася в блокбастері "Тихоокеанський рубіж" (фото)

У свої 20 років Іванна працює на одному майданчику з акторами світового масштабу: Скотом Іствудом, Роном Перлманом і Мілою Куніс.

Голлівудська акторка з українським корінням Іванна Сахно приїхала до Києва всього на три дні, щоб озвучити свою героїню в американському фантастичному бойовику "Тихоокеанський рубіж".

У свої 20 років Іванна працює на одному майданчику з акторами світового масштабу: Скотом Іствудом, Роном Перлманом і Мілою Куніс.

Іванка Сахно народилася в Києві в сім’ї кіношників, тому змалечку багато часу проводила на знімальних майданчиках. Її кіномрія почалася вже у вісім років. Тоді мама показала дівчинці фільм "Амелі" і та настільки закохалася в кіно, що вже наступного року отримала свою першу роль у ситкомі "Леся+Рома".

Дитячі гонорари за українські теле- і кінознімання Іванка не витрачала на іграшки, а відкладала на навчання за кордоном. В тринадцять дівчинка поїхала вчитися до звичайної канадської школи у Ванкувері, практично не знаючи англійської.

Якось дівчині вдалося потрапити на майстер-клас двох голлівудських кастинг-директорів, які свого часу відкрили світу Джулію Робертс і Леонардо Ді Капріо. Це була перша зустріч Іванни Сахно з Голлівудом, яка продовжилася вже в Лос-Анджелесі.

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Сьогодні акторка ідеально володіє англійською, та навіть тепер не припиняє займатися з викладачами. А щоб не повернути слов’янського акценту, навіть з батьками спілкується англійською.

Втім Україна – невід’ємна частина її життя. Акторка переконана: у світі про нас знають настільки, наскільки ми самі про себе говоримо. Тому під час Революції Гідності разом з українською діаспорою вийшла на мітинг в Америці. А два роки тому на червоній доріжці Каннського кінофестивалю з’явилася з табличкою на підтримку ув’язненого українського режисера Олега Сенцова.

Вже незабаром на світові екрани виходить сиквел фантастичного блокбастера "Тихоокеанський кордон" від студії Universal і комедія "Шпигун, який мене кинув", і в обох фільмах грає Іванна Сахно. Сьогодні молода акторка у Києві для того, щоб продублювати українською свою героїню в одній із нових стрічок.

В студії "Сніданку" Сахно розповіла, як у Голлівуді сприймають секс-скандал, який наразі в Америці активно обговорюється.

"Це серйозно сприймають в Голлівуді. Я не можу сказати, чому саме зараз цей час настав. Можливо, це є частиною того, що Гілларі Клінтон хотіла бути президентом, багато хто її підтримував. Коли вже Трамп став президентом це викликало дуже великий негатив", - поділилася думками Іванна.

Також молода акторка зізналася, що сама особисто ніколи не зіштовхувалася з сексуальними домаганнями під час роботи.

"Я приїхала до Лос-Анджелеса, коли мені було 15 років. Я жодного разу не зустрічала людину, яка б на мене подивилася не з професійного боку", - додала Сахно.

Наостанок акторка зауважила, що приїхала до української столиці не лише озвучити свою героїню, а й для того, щоб зустрітися з українськими дизайнерами.

"У мене є велике бажання одягати саме українських дизайнерів на червоні доріжки", - підсумувала Сахно.

Зауважимо, що на широкі екрани сиквел "Тихоокеанський рубіж" вийде вже наприкінці березня цього року.