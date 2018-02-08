На Дніпропетровщині котів визнали частиною екосистеми міста: комунальники проти (відео)

У Кам'янському мерія затвердила їхнє право на вільне пересування та проживання у теплих підвалах.

На Дніпропетровщині котів визнали частиною екосистеми міста. Про це розповідається у сюжеті ТСН. У Кам'янському мерія затвердила їхнє право на вільне пересування та проживання у теплих підвалах. Читайте такожОтримує зарплату рибою: київський рибоохоронний патруль взяв на службу кішку Зоозахисники рішенням задоволені. А от комунальники не в захваті. Відтепер мерія може штрафувати ЖЕКи, які не будуть дотримуватись припису та обмежуватимуть пересування котів. Коти можуть проживати у підвалах, а місцеві жителі їх підгодовувати.

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