На Дніпропетровщині котів визнали частиною екосистеми міста: комунальники проти (відео)
11:21, 08 лютого 2018Суспільство
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У Кам'янському мерія затвердила їхнє право на вільне пересування та проживання у теплих підвалах.
На Дніпропетровщині котів визнали частиною екосистеми міста.
Про це розповідається у сюжеті ТСН.
У Кам'янському мерія затвердила їхнє право на вільне пересування та проживання у теплих підвалах.
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Зоозахисники рішенням задоволені. А от комунальники не в захваті.
Відтепер мерія може штрафувати ЖЕКи, які не будуть дотримуватись припису та обмежуватимуть пересування котів.
Коти можуть проживати у підвалах, а місцеві жителі їх підгодовувати.
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