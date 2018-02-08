На Дніпропетровщині котів визнали частиною екосистеми міста: комунальники проти (відео)

11:21, 08 лютого 2018
Суспільство
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Про це розповідається у сюжеті ТСН.

У Кам'янському мерія затвердила їхнє право на вільне пересування та проживання у теплих підвалах.

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Зоозахисники рішенням задоволені. А от комунальники не в захваті.

Відтепер мерія може штрафувати ЖЕКи, які не будуть дотримуватись припису та обмежуватимуть пересування котів.

Коти можуть проживати у підвалах, а місцеві жителі їх підгодовувати.

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Теги: #коти екосистема#коти на Дніпропетровщині