Ректор НМУ звернулася в поліцію через спробу підпалу її будинку

На думку адвоката, ці протиправні дії – остання подія в кампанії цькування ректора НМУ, яке триває з вересня 2017 року.

Ректор НМУ звернулася в правоохоронні органи за обставинами кримінальних правопорушень щодо її майна.

Про це повідомила адвокат Катерини Амосової Анжеліка Сицко в коментарі УНІАН.

«Вчора в 23:50, повертаючись додому, ректор виявила гострий запах бензину, який виходив від воріт її хати. Також, ректор виявила, що ворота будинку залиті фарбою, а на паркані розвішена ритуальна атрибутика – похоронні вінки з плакатами відповідного траурного змісту. Про те, що трапилося, ректор повідомила поліцію, на місці події працює слідча група» - проінформувала адвокат ректора НМУ.

На думку адвоката, протиправні дії, що відбулися – остання подія в кампанії цькування ректора НМУ, яка триває з вересня 2017 року.

«Такого роду дії невідомих осіб можуть бути кваліфіковані як хуліганство ( ст. 296 КК України) та умисне пошкодження чужого майна (статті. 194 КК України). Раніше зловмисники обмежувалися зломами телефонів, банківських карт, розсилкою фейкових листів, погрозами і сумнівними перформансами. Вчора вони порушили кілька статей КК, які передбачають відповідальність у вигляді штрафів і термінів позбавлення волі від 2 до 5 років», - уточнила адвокат.

Як зазначила сама Катерина Амосова у своєму Фейсбуці: «Від віртуальних злочинів тролі перейшли до злочинів реальних».