У Бердичеві та 7 районах Житомирщини перевищено епідпоріг на грип та ГРВІ

15:23, 12 лютого 2018
Суспільство
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Ілюстрація / REUTERS

Про це УНІАН повідомили у Житомирському обласному лабораторному центрі.

«З початку епідсезону (з 40 тижня 2017р.) в області на грип та ГРВІ захворіло 103365 осіб. Протягом останніх 4-х тижнів відмічалось поступове зростання захворюваності», - сказано у повідомленні.

Так, перевищення епідемічного порогу захворюваності відмічається у 8 адміністративних територіях області.

Це - Брусилівський, Малинський, Народицький, Радомишльський, Романівський, Черняхівський, Житомирський райони та місто  Бердичів ( у Житомирській області - 23 адміністративні райони, 12 міст, у тому числі 5 - обласного підпорядкування - УНІАН).

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За останній тиждень  захворіло  7 тис. 177 дітей  або 74% від всіх захворілих.  Найвищий показник захворюваності  - серед дітей  5 - 14 років.

За оперативними даними, наразі госпіталізовано 414 хворих, з них  - 354 (85,5%)  дітей.

З початку епідсезону  щеплено  проти грипу 1 тис 856 осіб.

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Теги: #епідемпоріг#грип в Україні#ГРВІ у Житомирі