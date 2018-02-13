Ні грудей вам, ні носа: Лобода з'явилася в новому образі (фото)

Деякі шанувальники відзначили, що Лобода більше нагадує артистку LP.

Українська співачка Світлана Лобода здивувала шанувальників незвичайним чином. Відповідний знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

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"Новий образ! Ні грудей вам, ні носа", - прокоментувала фото Лобода. Співачка вирішила перевтілитися в легендарного музиканта Боба Ділана. Це не перший раз, коли зірки приміряють на себе образ відомого артиста. Багато світових знаменитостей перевтілювалися у Боба Ділана заради фільму "Мене там немає".

Деякі шанувальники відзначили, що зірка більше нагадує артистку LP.